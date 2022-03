O guarda-redes russo Stanislav Kritciuk, que passou pelo Rio Ave, Sp. Braga, Belenenses e Gil Vicente e que joga atualmente no Zenit de São Petersburgo, fez um apelo sentido à paz, em alusão à invasão da Ucrânia que está a marcar a atualidade.

«Todos estes dias, eu, como muitos de nós, sinto-me inquieto na minha alma. Poderia encontrar uma desculpa – “o desporto está acima da política” - e focar-me no futebol. Mas é só uma tentativa de me iludir. Porque não sou só jogador de futebol, mas também sou uma pessoa, cidadão, pai, filho. E sou contra ver alguém sofrer e morrer. Paz ao mundo, qualquer vida humana tem valor, céu limpo sobre as suas cabeças! Ensinaram-me assim desde a infância», destacou o guarda-redes de 31 anos.