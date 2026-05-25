O Spartak Moscovo, do ex-Benfica Gedson Fernandes, venceu, este domingo, a Taça da Rússia, frente ao Krasnodar, após desempate nas grandes penalidades (4-3 g.p.). 

O momento mais marcante ficou guardado para os festejos no relvado. Ao levantar o troféu - feito de vidro - diante das câmaras, o argentino Pablo Solari partiu-o acidentalmente. 

O momento deixou os colegas de equipa e adeptos presentes no estádio incrédulos com o ocorrido. 

Recorde-se que o clube da capital conquistou a quinta Taça da Rússia da sua história.