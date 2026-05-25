Meteu-se em problemas: jogador parte troféu da Taça da Rússia nos festejos
Momento caricato com Pablo Solari após a vitória do Spartak Moscovo diante do Krasnodar
Momento caricato com Pablo Solari após a vitória do Spartak Moscovo diante do Krasnodar
O Spartak Moscovo, do ex-Benfica Gedson Fernandes, venceu, este domingo, a Taça da Rússia, frente ao Krasnodar, após desempate nas grandes penalidades (4-3 g.p.).
O momento mais marcante ficou guardado para os festejos no relvado. Ao levantar o troféu - feito de vidro - diante das câmaras, o argentino Pablo Solari partiu-o acidentalmente.
O momento deixou os colegas de equipa e adeptos presentes no estádio incrédulos com o ocorrido.
Recorde-se que o clube da capital conquistou a quinta Taça da Rússia da sua história.
