Benedikt Howedes rescindiu contrato com o Lokomotiv de Moscovo, anunciaram os moscovitas nas redes sociais.

Na nota publicada, o emblema russo esclarece que a rescisão foi alcançada por «mútuo consentimento» e que o defesa-central decidiu ficar na Alemanha «devido a razões familiares».

Howedes deixa assim o Lokomotiv de Moscovo, equipa que conta com os portugueses Éder e João Mário, ao fim de duas temporadas. Antes, representou a Juventus e o Schalke 04. Internacional alemão por 44 vezes, sagrou-se campeão do Mundo em 2014, no Mundial do Brasil.