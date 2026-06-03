Igor Akinfeev vai continuar ao serviço do CSKA Moscovo, pelo menos, por mais uma temporada. O experiente guarda-redes russo de 40 anos renovou com o clube da sua vida até ao final da temporada 2026/27.

O internacional russo chegou ao emblema aos 4 anos e nunca mais saiu. Fez toda a formação até chegar à equipa principal, em 2003. A partir desse momento foi sempre o titular indiscutível.

O guardião disputou, até ao momento, 929 partidas, 382 das quais sem sofrer qualquer golo. Conquistou seis campeonatos, oito Taças e Supertaças e uma Liga Europa, em 2005, no Estádio de Alvalade.

Não é apenas a nível de clubes que Igor se destaca. Ele foi também uma das peças fundamentais do terceiro lugar do Europeu de 2008, e da campanha até aos quartos-de-final do Mundial de 2018.

O jogador de 40 anos é uma figura incontornável do futebol mundial e esta temporada será a 24.ª ao serviço do CSKA Moscovo.