O Spartak oficializou, esta quarta-feira, a saída de de Rui Vitória do comando da equipa, confirmando assim a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Numa nota divulgada no site oficial, o emblema moscovita informa que chegou a acordo com o técnico português para a rescisão do contrato. Apesar do despedimento, o clube lembra o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa no primeiro lugar e, ao mesmo tempo, sublinha o mau desempenho na Liga russa, o que levou à saída do treinador de 51 anos.



Apesar das manifestações de apoio por parte dos adeptos do Spartak, a experiência de Rui Vitória na Rússia foi atribulada desde início. A sua contratação foi criticada pela mulher do dono do clube, e isso abriu um diferendo que resultou mesmo na saída do diretor desportivo.



Vitória deixa o clube no 9.º lugar da Liga russa e nos oitavos de final da Liga Europa fruto de nove triunfos em 26 partidas.