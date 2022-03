Oito futebolistas estrangeiros deixaram temporiamente o Krasnodar, tendo ficado com os contratos suspensos, um dia depois da demissão do técnico Daniel Farke, informou o clube russo.



Em comunicado, o Krasnodar informou que os brasileiros Wanderson Maciel, Kaio Pantaleão (ex-Santa Clara), o equatoriano Christian Ramirez, o paraguaio Junior Alonso, o francês Remy Cabella, o norueguês Eric Bootheim e o sueco Victor Klasson pediram para deixar de treinar com a equipa, situação que foi aceite pelo clube.

«Os jogadores deixaram o clube e vão treinar por conta própria, enquanto os seus contratos são válidos», acrescentou o emblema russo.



Recorde-se que o germânico Daniel Farke abandonou o comando técnico do Krasnador sem sequer ter realizado qualquer jogo oficial. Ainda assim, o Krasnodar não estabeleceu qualquer ligação entre a saída de Farke e a ofensiva militar russa na Ucrânia, referindo apenas que «foi acordada a rescisão de contrata por mútuo acordo» assim como os três adjuntos, todos alemães.