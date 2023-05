O pugilista da seleção ucraniana, Oleksandr Onyshchenko, morreu em combate perto da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, onde lutava com o exército do seu país contra as forças russas, informou a Federação de Boxe de Ucrânia.

«Oleksandr morreu perto de Bakhmut defendendo a pátria ucraniana do inimigo russo», anunciou a Federação em comunicado publicado nas redes sociais, expressando as « sinceras condolências à família».

Oleksandr Onyshchenko foi o campeão júnior ucraniano e conquistou vários torneios disputados no seu país, como a competição desportiva dos Cárpatos, Kuzhelny e Arsyonov.

«Memória eterna para todos aqueles que deram as suas vidas pela liberdade e independência do nosso país», lê-se ainda na publicação da Federação Ucraniana de Boxe.

Segundo dados do Ministério dos Desportos da Ucrânia, mais de 260 atletas morreram na Ucrânia em resultado da guerra causada pela invasão russa, a maioria voluntários no exército.



Desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022, a ONU apresenta como confirmados 8.534 civis mortos e 14.370 feridos, sublinhando que estes números estão aquém dos reais.