A União de Futebol da Rússia anunciou esta terça-feira o adiamento da votação para decidir se opta por deixar de integrar a UEFA e passa a competir na Confederação Asiática de Futebol (AFC).

«O adiamento está relacionado com a necessidade de consultas adicionais sobre o eventual ingresso da Rússia na AFC, a votação deverá realizar-se até 31 de dezembro», refere um comunicado divulgado pelo organismo.

O regime de Vladimir Putin vê com bons olhos a troca da UEFA pela AFC e a maioria dos clubes russos também já manifestou estar a favor da mudança. O futebol russo está excluído de todas as competições internacionais devido à guerra na Ucrânia, tendo a seleção principal sido afastada do Mundial 2022, no Qatar.