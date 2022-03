O dinamarquês Anders Dreyer e o montenegrino Sead Haksabanovic suspenderam os seus contratos com o Rubin Kazan, clube da primeira liga russa.

«O Rubin suspendeu os médios Anders Dreyer e Sead Haksabanovic até ao verão de 2022», refere o Rubin Kazan, em nota oficial, esta sexta-feira.

Tratam-se, de forma oficial, dos primeiros dois estrangeiros em clubes russos que atuam primeira liga com vínculos suspensos desde segunda-feira, dia em que a FIFA e a UEFA chegaram a acordo para permitir que jogadores e treinadores estrangeiros com contratos com clubes russos pudessem suspender unilateralmente os contratos, devido à invasão russa na Ucrânia.

«De forma a facilitar a partida de jogadores e treinadores estrangeiros da Rússia, caso não haja um acordo mútuo com os clubes inscritos na Federação Russa de Futebol (FUR) até ao dia 10 de março, os jogadores e treinadores estrangeiros vão ter o direito de suspender unilateralmente os seus contratos com os clubes em questão, até ao fim da temporada na Rússia (30 de junho)», lê-se no site da FIFA.

As medidas agora anunciadas significam que todos os jogadores e treinadores estrangeiros abrangidos por estas regras excecionais em relação à Rússia e à Ucrânia terão liberdade para assinar por outros clubes, mesmo nos mercados que já estão fechados.