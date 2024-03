A Rússia recebeu e venceu esta quinta-feira a Sérvia, por 4-0, em Moscovo, naquela que foi a primeira partida frente a uma seleção europeia após a invasão à Ucrânia.

A Sérvia começou o jogo particular com o pé esquerdo e aos 21 minutos viu-se reduzida a 10 unidades, depois do vermelho direto mostrado a Gajic.

A seleção russa, excluída do Europeu 2024, aproveitou a vantagem númerica e goleou o adversário, com Miranchuk (22m e 55m), Osipenko (32m) e Sergeev (90+1m) a marcarem os golos.