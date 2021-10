Fim de jogo de loucos!



O Spartak Moscovo esteve a perder por 2-0 em casa ante o rival da cidade, o Dínamo. Ordets e Tyukavin marcaram para os forasteiros e deixaram Rui Vitória em muitos maus lençóis.

Porém, tudo mudou nos minutos finais. O conjunto orientado pelo técnico português fez o 2-1 aos 87 minutos por intermédio de Georgiy Dzhikiya e Gigot, aos 90+1, igualou o dérbi.



Refira-se que no final do jogo gerou-se uma confusão entre jogadores das duas equipas ainda no relvado.



Com este empate o Spartak é sétimo classificado com 17 pontos, menos três que o Dínamo, o terceiro classificado da Liga russa. O Zenit é líder com 23 pontos.