O Spartak de Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, perdeu esta quinta-feira em casa frente ao Sochi (1-2).

Os comandados do ribatejano até se adiantaram no marcador, por Roman Zobnin, aos 60 minutos, mas a equipa do sul da Rússia deu a volta por Maksim Barsov (66’) e Artur Yusupov (72’). É o segundo jogo consecutivo sem vencer no campeonato russo para o emblema moscovita, após o empate forasteiro frente ao Arsenal Tula (1-1).

Na tabela, o Spartak é agora oitavo classificado, a cinco pontos do líder provisório, o Sochi.