Juan Mata e Alphonso Davies, entre outros futebolistas, vão ser os rostos de uma campanha de angariação de fundos promovida pelas Nações Unidas para apoiar as vítimas da guerra na Ucrânia.



A iniciativa do Alto Comissariado das Nações Unidas para OS Refugiados (ACNUR) e do Programa Alimentar Mundial (PAM), designada «Futebol pela Ucrânia», visa pedir donativos aos adeptos para ajudar os mais de 10 milhões de afetados (3,8 milhões de refugiados em países vizinhos e 6,5 milhões de deslocados internos).



Além do médio do Manchester United e do lateral-esquerdo do Bayern Munique, também Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) e Asmir Begovic (Everton) vão participar na campanha.

A inglesa Lucy Bronze (Manchester City) e a norueguesa Ada Hegerberg (Lyon) são outros dos rostos desta campanha humanitária.