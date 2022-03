O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) rejeitou o pedido da Federação Russa de Futebol (RFS), que tinha como objetivo suspender as sanções impostas pela UEFA contra seleções e clubes russos, devido à guerra na Ucrânia.

O TAS refere que não estava em causa o mérito do recurso da federação russa contra as sanções da UEFA, mas apenas a avaliação do pedido de efeito suspensivo, adiantando que se pronunciará «até ao fim desta semana» sobre idêntico pedido da RFS relativamente às sanções impostas pela FIFA.

O tribunal com sede em Lausana, na Suíça, decidirá nessa altura se suspende a execução das sanções contra a seleção russa até que esta concluído o julgamento do recurso da RFS, o que lhe poderia permitir disputar os ‘play-off’ de qualificação para o Mundial2022.

A decisão do TAS mantém a exclusão do Spartak Moscovo da Liga Europa e o afastamento da seleção feminina do Euro2022, o que apenas poderá ser revertido caso exista uma decisão final do órgão de justiça arbitral sobre o recurso da federação russa.

A esse respeito, o TAS informou que o processo segue os trâmites normais, uma vez que «as partes não concordaram com um procedimento jurídico mais célere», e que «as datas das audições ainda não foram marcadas».

Recorde-se que a UEFA e a FIFA anunciaram em 28 de fevereiro uma decisão conjunta de suspender os clubes e as seleções russas de todas as suas competições, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, o que permitiu à Polónia seguir diretamente para a final dos ‘play-off’ de acesso ao Mundial2022.