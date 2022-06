A cidade ucraniana de Mariupol foi tomada pelas tropas russas.



Esta terça-feira, o vice-presidente do FC Mariupol divulgou as primeiras imagens do estádio Volodymyr Boyko sob domínio russo. Nas fotografias publicadas nas redes sociais vê-se partes do interior do estádio arrasadas (tal como a foto de capa ilustra) enquanto as bancadas estão aparentemente intactas.



Veja: