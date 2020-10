Zé Luís chegou ao Dragão para a época 2019/20 a pedido de Sérgio Conceição, mas nunca rendeu o que se imaginava. O internacional por Cabo Verde fez dez golos em 32 jogos e acabou por regressar à Rússia, desta feita para jogar no Lokomotiv.



O jogador de 29 anos confessou que «esperava mais» da passagem pelos azuis e brancos.



«Se foi um erro? Claro que não. Aprendi bastante durante o ano passado, mas as coisas não correram como gostaria. Esperava mais, por isso tanto eu como o clube decidimos que o melhor era sair», referiu, em entrevista ao Sport-Express.



Zé Luís lamentou ainda as várias lesões que teve e que o impediram de prolongar o bom arranque no emblema portista.



«No início tudo estava ótimo, fiz praticamente tudo. Depois... Existiram muitos fatores como por exemplo lesões. Tive pequenos problemas no joelho que me fizeram parar por algum tempo. O FC Porto é um grande clube, a competição é muito grande e foi extremamente difícil voltar à equipa», disse.



O avançado sublinhou ainda que não vai celebrar se marcar ao Spartak, clube que representou durante quatro temporadas, e justificou a escolha pelo Lokomotiv.



«O Lokomotiv é um grande clube, joga na Liga dos Campeões e Moscovo é a minha casa. Amo esta cidade, conheço todos os cantos por isso vou me adaptar rápido», esclareceu.