Bola de Ouro em 1987, Ruud Gullit prevê que o próximo prémio seja atribuído a Lionel Messi, sobretudo pela conquista do Mundial do Qatar.

«Todos queríamos ver o Messi a ganhar o Mundial», começou por dizer em entrevista à Marca.

«Houve muita pressão na Argentina para vencer. Parecia que era a última chance do Leo conseguir e ele conseguiu. Para o legado de Messi é fantástico. Vimos coisas dele de outro planeta. Já está com os maiores do futebol. Pelé, Maradona e Messi são os melhores», acrescentou, antes de colocar Kylian Mbappé na corrida aos grandes prémios.

«Messi ganhou o Mundial e tem mais chances de ganhá-la [Bola de Ouro]. Mas Mbappé, para mim, está ao mesmo nível. Com o que fez na final, assumindo essa responsabilidade, com a juventude que tem... É extraordinário e tem um talento incrível. O Real Madrid tentou contratá-lo e ele continuou em Paris a marcar golos e sem se importar com o que as pessoas diziam. Estou impressionado», vincou.

O neerlandês, que brilhou no Milan, comentou ainda o percurso do compatriota Erik Ten Hag na Premier League, que o tem deixado «agradavelmente surpreendido».

«A liga neerlandesa não é igual à inglesa, mas o Ten Hag tem uma filosofia que pega. Além disso, ele saiu-se bem no caso Cristiano. Ronaldo não queria jogar, queria sair, e tomou a decisão de não jogar. Isso deu à equipa a sensação de que 'com este tipo, se fizeres as coisas bem, jogas'. Agora, competem bem, entraram jovens e sentem que têm uma oportunidade. Até Maguire está bem», brincou.

«Ronaldo? A situação foi tratada assim e agora ele está num lugar onde é feliz. Ronaldo está feliz e Ten Hag também», limitou-se a dizer.