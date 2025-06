Ruud Van Nistelrooy foi despedido do comando técnico do Leicester City. O fim da ligação do técnico neerlandês foi confirmado na manhã desta sexta-feira, pelo clube inglês, em comunicado no seu site.

«Ruud van Nistelrooy e o clube concordam mutuamente em rescindir o contrato», pode ler-se no comunicado do Leicester.

O neerlandês, que estava no Leicester desde novembro de 2024 e tinha contrato até 2027, não conseguiu a permanência do clube na Premier League. Termina assim a quarta experiência a orientar uma equipa profissional, depois de passagens pela equipa B e pela principal do PSV, bem como uma curta passagem pelo Manchester United, onde fez quatro jogos (que antecederam a chegada de Ruben Amorim), antes de ingressar no Leicester, em novembro de 2024.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Como jogador, Van Nistelrooy contou com passagens pelas ligas holandesa (Den Bosch, Heerenveen, PSV), inglesa (Manchester United), espanhola (Real Madrid, Málaga) e alemã (Hamburgo), fazendo 592 jogos e 349 golos.

«Gostaria de agradecer pessoalmente aos jogadores do Leicester City, aos treinadores, à academia e a todo o pessoal com quem trabalhei, pelo seu profissionalismo e dedicação durante a minha passagem pelo clube, bem como aos adeptos pelo seu apoio e aproveitar esta oportunidade para desejar ao clube felicidades para o futuro», referiu o técnico de 48 anos.