725 jogos e 145 golos depois, o antigo internacional neerlandês Ryan Babel decidiu colocar um ponto final na carreira como futebolista aos 37 anos de idade.

Babel, formado no Ajax, onde se destacou no início da carreira, transferiu-se para o Liverpool em 2007, altura em que era visto como uma das maiores promessas do futebol neerlandês. Apesar desse rótulo, Babel nunca atingiu de forma definitiva o patamar mais elevado do futebol internacional.

Ainda assim, ao longo da sua carreira viria a passar em clubes como Besiktas, Galatasaray, Fulham ou Deportivo da Coruña.

Pela seleção dos Países Baixos, foi campeão do campeonato da Europa de sub-21, em 2007, tendo somado 69 internacionalizações posteriormente como sénior. Atuou também nos Mundiais de 2006 e 2010.

Babel estava sem clube desde 2023, depois de sair dos turcos do Eyuspor e anunciou agora o fim do seu percurso como jogador profissional.