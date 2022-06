O futebolista senegalês Sadio Mané, na iminência de ser oficializado como reforço do Bayern Munique, afirmou já que, quando tomou conhecimento do interesse do emblema bávaro, que ficou cativado com a mudança para a Alemanha.

«Quando o meu agente falou do interesse do Bayern, fiquei imediatamente entusiasmado. Vi-me lá imediatamente. É um dos maiores clubes no mundo e a equipa está sempre a lutar por cada título. Para mim, foi uma boa ideia e a melhor decisão», afirmou Mané, em declarações ao jornal germânico Bild, publicadas na noite desta segunda-feira.

O jogador de 30 anos, que passou as últimas seis temporadas no Liverpool, aterrou esta terça-feira em Munique para concluir a mudança para o Bayern. Vai ser o seu quinto clube da carreira na Europa, depois de Metz, Salzburgo, Southampton e Liverpool.

«O meu agente disse-me que houve pedidos de outros clubes. Faz parte do negócio. Tive sensação imediata quando o Bayern me apresentou o plano», referiu, ainda.

Mané foi ainda questionado sobre a possibilidade de poder ganhar novamente a Liga dos Campeões, agora ao serviço do Bayern, mas quer ir passo a passo.

«Não quero dizer não. Qualquer miúdo quer ganhar a Liga dos Campeões, qualquer jogador no mundo. Estou numa equipa muito competitiva, mas ainda é cedo para falar da Liga dos Campeões. No entanto, vamos dar tudo para chegar à final», antecipou.