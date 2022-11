O futebolista senegalês Sadio Mané sofreu uma lesão na fíbula direita (perónio) no jogo da última noite ante o Werder Bremen e vai falhar o derradeiro jogo do Bayern Munique antes do Mundial 2022, prova que começa daqui a 11 dias.

Mané foi substituído aos 20 minutos do jogo da 14.ª jornada da Bundesliga, ganho por 6-1 pelos bávaros. Nesta altura, a grande dúvida é sobre se recupera para representar o Senegal no Mundial 2022.

«Sadio Mané sofreu uma lesão na cabeça da fíbula direita no Bayern-Bremen. Ele está fora do jogo contra o Schalke 04. Seguir-se-ão outros exames nos próximos dias. O Bayern entrará em contacto com o departamento médico da Federação Senegalesa de Futebol», refere o clube germânico, numa primeira reação oficial, ao início da tarde desta quarta-feira, não sendo esclarecido o tempo de paragem.

O avançado de 30 anos, ex-Liverpool, leva 23 jogos e 11 golos em 2022/23, a sua primeira época ao serviço do Bayern.

A convocatória da seleção senegalesa é divulgada na sexta-feira, dia 11.

Nas últimas horas, o jornal francês L'Équipe noticiou mesmo que Sadio Mané falha o Mundial 2022 devido à lesão, dúvida que, para já, não foi dissipada pelo Bayern, nem pelo Senegal.