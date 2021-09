A Federação Sul-africana de Futebol (SAFA) manifestou esta segunda-feira interesse em que o país organize o Mundial de clubes de 2021.

Segundo a Associated Press, o presidente do organismo, Danny Jordaan, irá reunir-se com a secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura, para se inteirar das condições necessárias para que a África do Sul acolha o evento.

«A Federação sul-africana de futebol deve obter a aprovação do governo para realizar o torneio e também estão planeadas reuniões com o ministro do Desporto. Saberemos a nossa posição até ao final da semana», revelou Jordaan.

Na passada quinta-feira, o Japão retirou-se da organização do torneio, que vai decorrer entre 9 e 19 de dezembro, devido à pandemia de covid-19.