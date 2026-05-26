Saint-Étienne e Nice empataram sem golos esta terça-feira, na primeira mão do play-off que decide a última vaga da Liga francesa de futebol da próxima época.

Tiago Gouveia foi titular no Nice e saiu ao intervalo, enquanto João Ferreira foi suplente utilizado no Saint-Étienne, entrando aos 60 minutos de um jogo fechado e quase sem oportunidades de golo.

O Saint-Étienne, que terminou no terceiro lugar da II Liga francesa, não conseguiu fazer prevalecer o fator casa. O Nice, que fechou a liga francesa no 16.º posto e que perdeu a Taça de França frente ao Lens há quatro dias, vai procurar a permanência no campeonato no jogo marcado para as 19h45 da próxima sexta-feira, dia 29.