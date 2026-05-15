O Saint-Étienne, onde joga o português João Ferreira, mantém as hipóteses de subida à liga francesa. Esta sexta-feira, garantiu o apuramento para o play-off a disputar com o 16.º classificado do principal campeonato, ao vencer na receção ao Rodez, no desempate por penáltis (7-6 após o empate sem golos), na final do play-off da II Liga.

Depois do 0-0 no final do tempo regulamentar, o jogo foi decidido no desempate por penáltis, com o guarda-redes Brice Maubleu a ser protagonista da noite. O guardião de 36 anos foi lançado em jogo ao minuto 90, na vez do titular Gautier Larsonneur, para ser o homem a defender o Saint-Étienne nos penáltis.

Maubleu defendeu os dois primeiros penáltis batidos pelo Rodez e o Saint-Étienne colocou-se a vencer por 2-0. Mais tarde, com 3-3 (João Ferreira, que entrou aos 90m, marcou com êxito o quarto penálti do Saint-Étienne), Aimen Moueffek teve a vitória dos verdes nos pés com o quinto penálti da equipa, mas o guarda-redes do Rodez, Quentin Braat, manteve o empate e a decisão foi para “morte súbita”. Ambas as equipas marcaram os três penáltis seguintes e, com 6-6, apareceu de novo Maubleu a defender um terceiro penálti. A seguir, o próprio Maubleu encarregou-se de bater, não conseguiu marcar, mas… defenderia um quarto penálti e, ao 10.º penálti do Saint-Étienne, o 20.º do desempate, Mickael Nadé apurou a equipa treinada por Phillippe Montanier.

O Rodez, que foi quinto classificado da II Liga e tinha ganho o jogo único das meias-finais do play-off da II Liga ao Red Star (quarto classificado) por 3-2, vê terminado o sonho da subida. O Saint-Étienne, que foi terceiro classificado da II Liga e venceu esta noite, espera agora por Le Havre, Auxerre ou Nice. Um deles será o 16.º classificado da liga francesa.