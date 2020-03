Num jogo só com adeptos visitados, o Lyon venceu o dérbi frente ao Saint-Étienne (2-0), no fecho da 27.ª jornada da Ligue 1.



Moussa Dembélé foi a figura do encontro. O jovem avançado francês abriu o marcador aos 27 minutos com um desvio subtil após livre de Terrier.



Anthony Lopes, titular esta noite, teve em destaque aos 58 minutos quando negou o golo a Bouanga. Após dois golos anulados, a equipa de Rudi Garcia confirmou mesmo o triunfo já no período de descontos. Kolodziejczak tocou a bola com o braço dentro da área e Dembélé aproveitou para bisar e fixar o resultado final.



Assim, o Lyon igualou Mónaco e Montpellier no quinto lugar, todos com 40 pontos. Por seu turno, o Saint-Étienne é 16.º com 29 pontos, apenas mais dois que o Nîmes, a primeira equipa em zona de descida.