O Saint-Étienne venceu o dérbi ante o Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, por 2-1, na noite deste domingo, para a 30.ª jornada da liga francesa, num jogo que esteve interrompido e em risco de não ser retomado, depois de agressão a árbitro auxiliar.

Lucas Stassin deu vantagem à equipa treinada por Eirik Horneland, aos dez minutos de jogo. Mais golos, só depois da interrupção, com Stassin a bisar para o 2-0, ao minuto 67. O Lyon ainda reduziu a desvantagem, com um golo de Tanner Tessmann, aos 76 minutos de jogo, para o 2-1 final.

Com este resultado, o Lyon mantém-se com 51 pontos, no sexto lugar. O Saint-Étienne somou um importantíssimo triunfo na luta pela permanência: soma agora 27 pontos, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com os mesmos 27 pontos do Le Havre, 16.º.

Nos outros jogos do dia, além da vitória do Lille, houve também triunfos de Nice, Lens e Stade de Reims.

O Nice recebeu e venceu o Angers, por 2-1. Pablo Rosario (36m) e Ali Abdi (47m) marcaram para a equipa da casa, Yassin Belkhdim fez o golo do Angers (52m). Já o Lens triunfou na visita a Brest, por 3-1, com golos de Goduine Koyalipou (17m), Neil El Aynaoui (45+7m) e Wesley Said (90m). Pierre Lees-Melou fez o golo do Brest (13m). O Stade de Reims venceu na receção ao Toulouse, por 1-0, com um golo de Jordan Siebatcheu (39m).