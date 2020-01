O Mónaco de Adrien e Gelson Martins vai jogar no terreno dos amadores do Saint-Pryvé Saint-Hilaire, nos 16 avos da Taça de França, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.



Por sua vez, o Marselha orientado por André Villas-Boas vai jogar em casa do Granville enquanto o Lyon de Anthony Lopes viaja até Nantes.



Renato, José Fonte, Djaló e Xeka defrontam o modesto ESM Gonfreville-l'Orcher e Paulo Sousa joga em casa do Pau FC. Por seu turno, o Pedro Mendes e o «seu» Montpellier recebem o Caen.



Por último, o PSG mede forças com o Lorient.



Voici les affiches des 16es de Finale de la Coupe de France qui se dérouleront le weekend du 18 et 19 janvier ! pic.twitter.com/kmFcJGd61J — Coupe de France (@coupedefrance) January 6, 2020