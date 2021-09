A seleção de Marrocos viveu momentos de terror na Guiné-Conacri por causa da tentativa de golpe de Estado levada a cabo pelos militares. Os Leões do Atlas ficaram retidos no hotel enquanto ouviam tiros no exterior e acabaram por deixar o país em segurança.



O capitão marroquino, Romain Saiss, relatou o cenário na Guiné-Conacri e não deixou de comparar o que viu ao famoso videojogo «Call of Duty».



«Durante todo o dia vimos carros cheios de soldados à porta do nosso hotel. Não era guerra, mas quase. Ouvimos tiros, alguns jogadores pensavam que era fogo de artifício. Tiveram de explicar que o golpe tinha sido levado a cabo por forças militares. Ficamos verdadeiramente conscientes do que se estava a passar. Vi soldados correrem com espingardas na mão. Parecia que estávamos no Call of Duty», contou o defesa do Wolverhampton, em entrevista ao «Le Dauphine».



O jogo entre a Guiné-Conacri e Marrocos, da fase de apuramento para o Mundial 2022, acabou por ser adiado.