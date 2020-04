Southampton é o primeiro clube da Premier League a optar por reduzir os salários dos seus jogadores devido à pandemia de Covid-19.



Num comunicado divulgado no site oficial, os «saints» referem que os jogadores, treinadores e direção aceitaram reduzir parte dos salários dos meses de abril, maio e junho« para ajudar a proteger o futuro do clube, das pessoas que trabalham nele e da comunidade».



A Premier League tinha proposto aos clubes uma redução de 30% nos salários dos jogadores, mas não conseguiu chegar a acordo com o sindicato dos futebolistas.

#SaintsFC can detail measures it is taking as part of the club’s ongoing response to the coronavirus pandemic: https://t.co/1pMnaqFQMS