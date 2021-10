Um golo do médio Zielinski foi suficiente para o Nápoles vencer em casa do Salernitana (1-0), em encontro da 11.ª jornada da Liga Italiana, e colocar o conjunto napolitano na liderança do campeonato, em igualdade com o Milan.

Com o lateral internacional português Mário Rui entre os titulares, o Nápoles garantiu a vitória durante o segundo tempo, quando o jogador polaco, aos 61 minutos, anotou o único tento da partida, antes de Kastanos (70) e Koulibaly (77) receberem ordem de expulsão nos anfitriões e visitantes, respetivamente.

Com este triunfo, a equipa treinada por Luciano Spalletti passa a contabilizar 31 pontos e mantém-se no primeiro lugar, em igualdade com o Milan, que também este domingo venceu no terreno da Roma, do português José Mourinho.