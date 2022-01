A Lazio pôs fim a duas jornadas sem vitórias e triunfou este sábado na deslocação à Salernitana, por 3-0, em jogo da 22.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

O adversário do FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa cedo encaminhou o triunfo, com dois golos de Ciro Immobile, aos sete e aos dez minutos. O 0-3 final no marcador apareceu ao minuto 66, por Manuel Lazzari.

Com este êxito, a Lazio chega aos 35 pontos e está, à condição, de forma isolada no sexto lugar, com mais três pontos do que a Fiorentina (menos dois jogos) e do que a Roma de José Mourinho (menos um jogo), ambas com 32 pontos.

No primeiro jogo da jornada, ao início da tarde, o Torino venceu na casa da Sampdoria por 2-1, com reviravolta. Francesco Caputo adiantou a formação de Génova aos 18 minutos, mas Wilfried Singo (27m) e Dennis Praet (67m) operaram a cambalhota no marcador.