O Red Bull Salzburgo sagrou-se heptacampeão austríaco após bater o Hartberg por 3-0 e do LASK Linz ter perdido em casa frente ao Wolfsberger AC. Assim, a duas jornadas do final o conjunto de Jesse Marsch festejou a conquista do sétimo título seguido.



Os golos do triunfo do Salzburgo foram marcados por André Ramalho (45m), Hwang (53m) e Daka (59m).

A formação da Red Bull conquista assim a «dobradinha» depois de já ter vencido a Taça da Áustria.