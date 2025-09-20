O Salzburgo, que recebe o FC Porto na quinta-feira, a contar para a primeira jornada da Liga Europa, perdeu este sábado na receção ao Sturm Graz, por 2-0.

A disputar a sétima jornada da liga austríaca, o Salzburgo viu-se reduzido a 10 unidades ainda na primeira parte (22m), com Soumaila Diabaté a receber um cartão vermelho direto. Em superioridade, o Sturm Graz triunfou com golos de Horvat, aos 41 minutos, e de Jatta, aos 51.

Com este resultado, o adversário dos dragões soma o terceiro jogo consecutivo sem vencer (um empate e duas derrotas).

A partida entre o Salzburgo e o FC Porto, na Áustria, está marcada para esta quinta-feira, pelas 20h. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.