Dois dias depois do anúncio da saída de Pepijn Lijnders, os austríacos do Salzburgo anunciaram o sucessor do técnico neerlandês (antigo adjunto de Jurgen Klopp).

Thomas Letsch é o homem escolhido, sendo que este é um «velho conhecido» do clube. Por lá passou entre 2012 e 2017 com várias funções. Orientou equipas de vários escalões de formação, a de reservas (conhecida como Liefering) e até mesmo a equipa principal, durante um jogo.

O alemão Letsch volta ao ativo após ter orientado o Bochum em 2022/23 e 2023/24, sem grande sucesso. A nível principal, também já trabalhou no Vitesse, dos Países Baixos, e no Áustria de Viena.