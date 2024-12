É oficial! Pepijn Lijnders foi despedido do Salzburgo, anunciou esta segunda-feira o clube austríaco.

«O FC Red Bull Salzburg separa-se de Pepijn Lijnders, que foi despedido pelo clube hoje. O treinador adjunto Vítor Matos também deixa os nossos Red Bulls. Após um início de temporada bem-sucedido, houve muitas exibições insatisfatórias, que levaram o FC Red Bull Salzburg a ficar dez pontos atrás do topo da ADMIRAL Bundesliga», pode ler-se no comunicado oficial.

A realizar a segunda experiência como treinador principal, o ex-adjunto de Jurgen Klopp não resistiu às recentes exibições - 29 jogos, 13 vitórias, sete empates e nove derrotas.

Com Pepijn Lijnders sai também Vítor Matos, treinador português com quem trabalhou na formação do FC Porto e acabou por se encontrar no Liverpool. Os dois foram adjuntos nos Reds entre 2019/20 e 2023/24. Esta temporada estavam ambos na Áustria.