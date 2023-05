O treinador espanhol Javi Gracia está de saída do comando técnico do Leeds e Sam Allardyce é o seu sucessor para os quatro jogos que restam em 2022/23 na Premier League, informou o emblema inglês, na manhã desta quarta-feira.

«O Leeds United pode confirmar que Javi Gracia deixará o clube, com os quatro jogos restantes a serem orientados pelo experiente técnico Sam Allardyce. Agradecemos a Javi e à sua equipa pelos seus esforços em circunstâncias difíceis», refere o Leeds, em comunicado.

O Leeds está atualmente no último lugar de manutenção, o 17.º, com 30 pontos, os mesmos do 16.º, o Leicester, e do 18.º. o Nottingham, primeira equipa em zona de descida.

Javi Gracia esteve pouco mais de dois meses no comando técnico do Leeds, ao qual chegou a 21 de fevereiro, então para substituir Jesse Marsch. Em 12 jogos, obteve três vitórias, dois empates e sete derrotas, entre Liga e Taça de Inglaterra.

Allardyce, experiente técnico, de 68 anos, volta ao ativo depois de ter treinado o West Bromwich em 2020/21. Vai comandar o Leeds nos jogos ante Manchester City (fora), Newcastle (casa), West Ham (fora) e Tottenham (casa).