A futebolista australiana Sam Kerr foi considerada, esta terça-feira, inocente da acusação de insultos raciais agravados a um polícia, a quem chamou de «estúpido e branco».

No sétimo dia do julgamento, Kerr manteve-se impávida, fazendo apenas um sinal positivo com a mão, para a advogada, quando foi tomada a decisão final.

O incidente ocorreu em janeiro de 2023, após uma discussão com um taxista, que levou Kerr e a namorada, a também futebolista Kristie Mewis (West Ham), a uma esquadra, face à recusa em pagar uma taxa de limpeza, no regresso de uma festa.

No tribunal da Coroa de Kingston foi exibido um vídeo onde se ouvia a jogadora a proferir as palavras ao agente. Os comentários de Kerr, que se declarou inocente, «chocaram, magoaram e humilharam» o agente, defendeu o procurador Bill Emyln-Jones.

A advogada da jogadora reconheceu as palavras, mas argumentou que não constituíam uma ofensa criminal. «Ninguém contesta as palavras que foram ditas, mas apenas palavras, mesmo palavras como essas, não constituem culpa de uma ofensa criminal», asseverou Grace Forbes.

Kerr, que joga no Chelsea desde 2019/20, já conquistou cinco Ligas inglesas, três Taças de Inglaterra e ainda duas Taças da Liga.