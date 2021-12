A futebolista australiana do Chelsea, Sam Kerr, viu um cartão amarelo no encontro da Liga dos Campeões feminina contra a Juventus depois de ter feito uma placagem a um adepto que invadiu o relvado nos minutos finais do jogo da quinta jornada da fase de grupos, na quarta-feira.

Numa noite que não foi perfeita para o Chelsea, que ainda arrastou as decisões do apuramento para a última jornada com um empate 0-0, Kerr foi admoestada depois de empurrar o invasor de campo, que tinha entrado no relvado para tirar uma fotografia com a capitã do Chelsea, Magdalena Eriksson, o que motivou uma pausa no jogo. Depois de Kerr empurrar o adepto, que caiu, este levantou-se e seguiu caminho para fora do terreno de jogo, seguido de perto por responsáveis afetos à organização do encontro.

Depois deste episódio, o Chelsea tem de garantir, para não depender de terceiros, que evita a derrota com o Wolfsburgo na última jornada. As londrinas têm 11 pontos, para oito da Juventus (que defronta o Servette, que tem zero pontos) e oito do Wolfsburgo.