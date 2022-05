Os últimos dias foram de felicidade redobrada para os adeptos da Sampdoria. Além de o clube ter garantido a permanência na Serie A, viram o eterno rival da cidade, o Génova, a cair para o segundo escalão do futebol italiano.

Ora, no encontro desta segunda-feira, diante da Fiorentina (vitória por 4-1), os adeptos da Samp levaram caixões e cruzes para as bancadas do Luigi-Ferraris, para iniciar o «funeral» do Génova.

Depois dessa partida, uma multidão percorreu as ruas em marcha, numa espécie de cortejo fúnebre.

Ora veja: