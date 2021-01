Foi preciso esperar pelo tempo de compensação para a Juventus conseguir um final de jogo mais folgado em Génova, ante a Sampdoria. Ramsey dobrou a vantagem dada por Chiesa e a equipa de Andrea Pirlo venceu por 2-0 este sábado, em jogo da 20.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

Um golo de Federico Chiesa iniciou o caminho de mais três pontos para a equipa comandada por Andrea Pirlo, que somou a segunda vitória seguida no campeonato, novamente sem sofrer golos depois do 2-0 ao Bolonha. Cristiano Ronaldo serviu de tabela com Morata e o espanhol assistiu Chiesa para o remate eficaz.

Na segunda parte, Morata introduziu a bola no fundo da baliza da Sampdoria, mas o golo foi imediatamente anulado ao avançado espanhol, por fora-de-jogo. Contudo, o 2-0 surgiria mesmo, no primeiro de cinco minutos de compensação, num rápido contra-ataque: Cristiano Ronaldo lançou para Cuadrado, que viu Ramsey com a baliza escancarada e assistiu o galês para um golo fácil.

No reencontro entre Cristiano Ronaldo e Adrien, compatriotas na seleção nacional, levou a melhor o jogador da Juventus, que foi titular e jogou todo o encontro. Já Adrien, titular, saiu aos 63 minutos, para a entrada de Damsgaard.

A Juventus, que sobe a terceiro à condição, chega aos 39 pontos e mantém-se a sete do líder Milan, que venceu em Bolonha esta tarde. Esta ainda a dois pontos do segundo classificado, o Inter, que tem ainda menos um jogo – defronta o Benevento este sábado. A Roma, que cai provisoriamente para o quarto lugar, com 37 pontos, também tem menos um jogo: defronta o Verona, no domingo. A Sampdoria mantém o 10.º lugar, com 26 pontos.

O golo de Ramsey: