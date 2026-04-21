Espanha: Samu Costa marca, Thierry Correia lesiona-se e Bilbao vence
Maiorca e Valencia empataram a uma bola nesta terça-feira
Em duelos antecipados da 33.ª jornada da Liga espanhola, realizados nesta terça-feira, o Maiorca empatou a uma bola com o Valencia e o Bilbao venceu o Osasuna por 1-0.
O médio internacional português Samu Costa marcou o golo do Maiorca aos 49 minutos, inaugurando o marcador. Surgiu dentro da área para cabecear a bola para dentro da baliza. Já na segunda parte, o avançado Umar Sadiq empatou aos 67 minutos.
Nota ainda para uma lesão aparentemente grave de Thierry Correia, lateral luso-cabo-verdiano que lesionou-se logo aos 11 minutos de jogo, aparentemente no adutor direito. O ex-Sporting tem tido problemas físicos frequentes.
Foi um duelo entre equipas que querem afastar-se definitivamente da descida - o Maiorca é 14.º, mas tem apenas mais três pontos do que o 18.º. O Valencia soma 36 pontos, em 13.º.
No outro jogo da tarde, o Athletic Bilbao venceu a custo o Osasuna, com um golo de Guruzeta. Ante Budimir falhou uma grande penalidade para os visitantes.
Os bascos ocupam o nono lugar, com 41 pontos, seguidos imediatamente pelo Osasuna, que é décimo classificado com 39 pontos.