A Espanha sofreu, mas venceu os Países Baixos, no domingo, com o jogo a ser decidido nas grandes penalidades (5-5 no total da eliminatória, 5-4 g.p).

No final do encontro - e com a passagem à fase final assegurada - Lamine Yamal juntou-se a Nico Williams (Athletic Bilbao) e ao avançado do FC Porto, Samu, para festejar de forma que já habituaram muitas vezes os adeptos: a dançar.

De recordar que, do trio espanhol, apenas Lamine Yamal e Nico Williams (saiu aos 117 minutos) foram titulares no encontro, com o jovem de 17 anos do Barcelona a assinar o 3-2 para a Espanha (103m) e a falhar uma grande penalidade na hora de todas as decisões. Já o avançado do FC Porto, Samu, ficou no banco de suplentes.

Ora veja a dança da vitória do trio espanhol: