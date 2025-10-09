O internacional togolês Samuel Asamoah, do Guangxi Pingguo, da segunda divisão chinesa, fraturou o pescoço durante uma partida no domingo, após bater com a cabeça num painel publicitário, anunciou o seu clube.

A transmissão televisiva do jogo entre o Pingguo e o Chongqing Tongliang mostra que Samuel Asamoah estava a tentar proteger a bola de um adversário com o corpo. Foi empurrado pelas costas e caiu mal.

«Um exame detalhado pela equipa médica e pelo hospital diagnosticou Samuel Asamoah com luxação e fraturas de (diferentes) vértebras cervicais, bem como bloqueio vertebral», acompanhado de «compressão nervosa», disse o clube chinês num comunicado no dia seguinte ao jogo, antes de continuar:

«Ele corre o risco de ficar paraplégico e perderá todos os jogos restantes da temporada. A sua carreira também pode ser seriamente afetada», admite o clube.

O jogador de futebol foi submetido a uma cirurgia «bem-sucedida» na quarta-feira num hospital em Nanning, informou o clube posteriormente. Samuel Asamoah está a recuperar da operação e o seu estado é estável.

Samuel Asamoah tem 31 anos e uma carreira construída na Europa, em clubes da Bélgica e da Roménia. Está na China desde o ano passado.