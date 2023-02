O Betis venceu na tarde deste sábado na visita ao Almería, por 3-2, em jogo da 21.ª jornada da primeira liga espanhola. O médio português Samú Costa marcou para os da casa, mas foi a equipa da Andaluzia a somar os três pontos, depois de até ter deixado escapar duas vantagens.

A equipa visitante chegou à vantagem aos seis minutos, por Rodri, que rematou para o fundo da baliza depois de um remate de Sergio Canales ao poste.

A resposta do Almería surgiu por Luis Suárez, que empatou aos 27 minutos, num forte remate na direita da área. Contudo, Canales permitiu que o Betis fosse para o intervalo em vantagem, com um remate em “chapéu” na área, ao minuto 42.

Na segunda parte, o português Samuel Costa fez o 2-2, com um desvio à boca da baliza, junto ao compatriota Rui Silva, depois de uma grande defesa do guarda-redes a cabeceamento do ex-Famalicão Srdan Babic. O golo ainda passou pelo crivo do vídeo-árbitro, por alegado braço na bola de Luis Suárez, mas o lance acabou validado.

O Betis, porém, responderia e desta feita para o resultado final, aos 70 minutos, com um cabeceamento de Andrés Guardado, após um canto de Canales.