Samu Costa, numa entrevista publicada pela agência EFE, admitiu a ambição de fazer parte do lote de jogadores que Roberto Martínez levará para disputar o Mundial de 2026. O médio de 25 anos falou, ainda, sobre o «sonho» que é partilhar o balneário com Cristiano Ronaldo.

Há quatro anos em Espanha ao serviço do Maiorca, Samu Costa admite que se for preciso jogar a avançado para fazer parte da convocatória do Campeonato do Mundo, está pronto para desempenhar esse papel.

«Estou pronto para jogar como médio defensivo ou médio ofensivo e, se for necessário, como avançado», começou por dizer.

Samu Costa soma dois jogos pela seleção portuguesa e revela como é ter a oportunidade de partilhar o balneário com o capitão da seleção portuguesa.

«É uma honra e um prazer. Cristiano Ronaldo é um líder, capitão e exemplo», adicionou.

Apesar dos dois jogos realizados, o médio de 25 anos não é convocado desde de 2024, no entanto salienta que o Roberto Martínez é «um selecionador diferente e uma grande pessoa».

Esta temporada o Maiorca não tem tido uma vida facilitada na liga espanhola. Em 27 jornadas, o emblema ocupa o 18.º lugar com 25 pontos - menos um que a primeira equipa acima da linha de água. Samu Costa, embora não fecha a porta à Arábia Saudita ou Qatar, refere que objetivo é garantir a manutenção.

«O principal objetivo agora seja ajudar o Maiorca a sair da zona de despromoção. Arábia e Qatar? Não se deve fechar as portas às oportunidades, mas sim analisá-las quando surgirem», concluiu.