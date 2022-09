Samuel Lino foi uma das figuras da última temporada do Gil Vicente e as exibições no conjunto de Barcelos valeram-lhe uma transferência para o Atlético de Madrid, que posteriormente o cedeu ao Valência. O extremo brasileiro, contudo, revelou que teve a oportunidade de rumar ao FC Porto.

«Quando já tinha fechado com o Atlético, conversei com o meu empresário e ele falou do FC Porto, que na altura também tinha vendido o Luis Díaz [para o Liverpool]. Houve essa hipótese, mas já tinha fechado com o Atlético e a minha palavra não muda. Segui esse caminho e hoje estou aqui no Valência», contou ao Canal 11, comentando ainda o alegado interesse de Benfica e Sporting.

«Quanto aos outros clubes, os meus representantes nunca me falaram nada. Saíram algumas coisas nos jornais do Sporting, mas nada em concreto», rematou.

Samuel Lino soma seis jogos no Valência, todos eles como titular.