O antigo presidente do Barcelona, Sandro Rosell, que esteve preso quase dois anos entre 2017 e 2019, fez novas afirmações acerca dos 645 dias que passou na prisão, assumindo que viu tráfico de droga à sua frente e que voltou à prisão para ver amigos que lá fez e que, diz, não têm quem os visite.

«Voltei à prisão para ver um par de amigos que continuam lá dentro. Amigos que fizemos e são de fora ou não têm família que vá vê-los. Levei-lhes sapatilhas de desporto, que é preciso na prisão. Gosto de manter contacto com alguns deles», expressou.

Rosell, que já tinha dito que recebera preservativos e vaselina quando chegou à prisão, admitiu ainda que chorou de «impotência e tristeza» pelo período que passou. «Já há muitos anos que não chorava. No início, ficava com raiva, por orgulho: “não podes estar a chorar”. Dava-me raiva, chorar de raiva. Não me recordo quantas vezes, mas mais de cinco, seguramente», contou, em declarações no programa ‘El Partidazo’, da COPE, na noite de quinta-feira.

Rosell, que foi absolvido dos crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa em 2019, disse ainda ter assistido a disputas graves entre prisioneiros no período em que lá esteve.

«Vi-as muito perto. Vi uma luta tão perto que ficámos manchados de sangue. A um preso cravaram-lhe um cabo de uma vassoura partido, com lascas. Estávamos tão perto e ele deitou tanto sangue que nos manchou por completo: um livro, a roupa… E lutas à sapatada há muitas. Fui repreendido algumas vezes, mas não tive lutas. Um idiota disse-me: “és um catalão de me*** e todos os catalães têm de morrer”. Outro disse-me: “se não me compras um café por dia, vou dar-te uma carga de porrada”. Não o fiz. Encarei-o, disse-lhe que estava enganado. Na prisão tens 100 euros por semana e eu tinha muitos gastos em papel, selos, cartões de telefone…», descreveu.

«Não me ofereceram drogas, mas à minha frente havia tráfico de droga. Sim, na prisão há droga. Passam-na escondida com as visitas. Também descobrimos um preso com um telemóvel a gravar-nos», continuou.

Rosell disse ainda que, se voltasse a ser presidente do Barcelona, que tentaria contratar Neymar novamente. «Ele é o segundo melhor jogador do mundo depois de Messi e encaixa na filosofia do clube», defendeu.