O ex-futebolista Sandro Wagner, vai assumir o comando técnico do Augsburgo, da Bundesliga, a partir da próxima temporada, anunciou o clube nas redes sociais.

Atualmente treinador adjunto de Julian Nagelsmann, o antigo avançado vai deixar a Alemanha após a Liga das Nações. A seleção alemã, recorde-se, enfrenta Portugal no próximo dia 4 de junho para as meias-finais da Liga das Nações, em Munique.

Sandro Wagner começou a jornada de treinador no Unterhaching, entre 2021 e 2023, e conseguiu atingir o terceiro escalão do futebol alemão. Em novembro de 2023 assumiu o cargo de adjunto da seleção da Alemanha.

Wagner assinou contrato durante três épocas, até 2028 e substitui o dinamarquês Jess Thorup, que sai depois da terceira melhor temporada do Augsburgo na Liga alemã, com um 12.º lugar.

Sandro Wagner wird neuer #FCA-Cheftrainer! 🤝 Der 37-Jährige unterschrieb am heutigen Mittwoch einen Dreijahresvertrag bei Rot-Grün-Weiß und wird im Anschluss an die UEFA Nations League Finals seine Arbeit in Augsburg offiziell zum Start der Vorbereitung aufnehmen! ⚽️



👉 Alle… pic.twitter.com/1nFVe1fwN3