O Al Shabab recebeu e venceu esta quinta-feira o Damac, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita, numa vitória construída pelo ex-Sporting Luciano Vietto e pelo ex-Santa Clara Carlos Júnior.

Vietto abriu o marcador aos 14 minutos e, na segunda parte, assistiu Carlos Júnior para o 2-1 final, ao minuto 55. Pelo meio, em cima do intervalo, Zelaya marcou o golo do Al Shabab de penálti, aos 45 minutos.

No outro jogo do dia, o Al Faysaly, treinado pelo português Daniel Ramos, não saiu do nulo (0-0) na deslocação ao Al Fayha. O Al Faysaly chega aos 20 pontos e é 11.º classificado, com dois pontos de vantagem, à condição, para a zona de descida, onde surge o Al Fateh em 14.º lugar, com 18 pontos.

Os golos de Vietto e Carlos Júnior na vitória do Al Shabab: