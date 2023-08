Apesar de ter prolongado o contrato com o Feyenoord até 2027 no decorrer desta semana, o avançado Santiago Giménez assume que pode sair do campeão neerlandês ainda neste verão.

«Tudo pode acontecer no futebol. Um dia estás aqui, no outro estás ali», começou por dizer o internacional mexicano à ESPN, após a derrota do Feyenoord, diante do PSV, na Supertaça dos Países Baixos.

«Pode chegar alguém e apresentar uma oferta irrecusável. Nunca se sabe», sublinhou.

Embora não descarte a saída, o jogador de 22 anos deixou vários elogios ao Feyenoord.

«Agradeço ao clube, porque apesar de ainda ter contrato, quiseram melhorar-me o contrato e estou muito agradecido ao clube que me abriu as portas, o meu primeiro clube na Europa. A cada dia que passa gosto mais desta equipa e dos adeptos que me receberam da melhor maneira. Apoiam-nos a cada fim de semana, hoje [sexta-feira] perdemos e saímos aplaudidos. Este clube é maravilhoso», finalizou.

Formado no Cruz Azul, Giménez apontou 23 golos em 45 jogos na época de estreia na Europa.

O Benfica surgiu como interessado no mexicano nas últimas semanas, mas os encarnados têm em cima da mesa outros três alvos, dada a possível saída de Gonçalo Ramos para o PSG.